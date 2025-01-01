Самые высокие зарплаты в Пермском крае оказались у геодезистов и инженеров Подведены итоги на рынке вакансий за третий квартал Поделиться Твитнуть

mindandi

freepik.com

Самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами на рынке вакансий в Пермском крае по итогам третьего квартала 2025 года стали геодезисты и инженеры. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».

Наиболее высокие предложения по зарплатам оказались у геодезистов, среднее предложение для соискателей сложилось на уровне 97,7 тыс. руб. за месяц. Второе место заняли инженеры — их предложения по зарплатам в среднем составили 96,9 тыс. руб. В топ-3 вошли также менеджеры по продажам, им предлагали в среднем 93,6 тыс. руб. в месяц.

Самыми востребованными на рынке оказались менеджеры по продажам. Больше всего новых вакансий за июль-сентябрь было опубликовано именно в этом сегменте. Также был высок спрос на инженеров и бухгалтеров, последним в среднем предлагали 62,6 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

В октябре среди всех вакансий самыми высокооплачиваемыми профессиями, по версии сервиса SuperJob, стали консультативный стоматолог (350 тыс. руб.), водитель с категорией «Е» (150-250 тыс. руб.) и инженер-сметчик (90-140 тыс. руб.).

