Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Перми

фото: freepik

freepik.com

Платформа для поиска вакансий SuperJob поделилась наиболее привлекательными предложениями о работе для жителей Перми в октябре.

Наибольший оклад среди всех вакансий предлагается сейчас консультативному стоматологу с опытом работы не менее 5 лет. Кандидату гарантируют зарплату от 350 тыс. руб., компенсацию аренды жилья за первый месяц и оплату перелёта для приезжего специалиста из другого региона.

На втором месте — позиция водителя с категорией «Е». Работнику обещают доход в диапазоне 150-250 тыс. руб.

Третью строчку занимает вакансия инженера-сметчика. Здесь предлагают ежемесячную оплату от 90 до 140 тыс. руб.

В список также попала вакансия инженера, для которой требуется высшее техническое образование в области электро- или радиотехники. Сотруднику готовы платить от 83 до 91 тыс. руб. в месяц, плюс предоставлять дополнительные дни отпуска, полис добровольного медицинского страхования, компенсацию путёвок в санатории и детские лагеря.

Замыкает топ вакансия бригадира по обслуживанию и ремонту путей и искусственных конструкций. Здесь зарплата составит 75-110 тыс. руб., с ежегодной индексацией, полисом ДМС, негосударственным пенсионным обеспечением и программами санаторно-курортного лечения и отдыха.

