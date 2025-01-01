Алёна Бронникова Оборудование досмотра багажа в Пермскую галерею поставит московская компания Начальная цена снизилась на 23% Поделиться Твитнуть

В Перми определили подрядчика для поставки в новое здание художественной галереи на ул. Советской установки досмотра багажа. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем стала московская компания «СЛС-Групп».

Напомним, начальная цена контракта составляла 4,8 млн руб. По условиям техзадания, поставщик должен привезти одноракурсную рентгенотелевизионную установку досмотра багажа конвейерного типа (интроскоп) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Срок исполнения контракта — 31 декабря.

Как указано на сайте госзакупок, в электронном аукционе участие приняли четыре организации. Победителем был выбран участник, предложивший наименьшую сумму за выполнение работ — 3,7 млн руб. Снижение начальной цены составило 23,2%.

На сайте Checko сообщается, что ООО «СЛС-Групп» зарегистрировано в 2014 году в Москве, основным видом деятельности является оптовая торговля машинами и оборудованием. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. В прошлом году компания заработала 87,6 млн руб., доходы составили 797,4 млн руб. Директор и соучредитель — Андрей Чеботарёв (50%), второй соучредитель — Михаил Жуков, которому также принадлежит московское ООО «СЛС-Недвижимость» и тульское фермерское хозяйство «Вернёвские ягоды».

ООО является участником системы госзакупок. По последним контрактам с организациями в разных регионах выполняло поставку рентгенографических аппаратов, приборов для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твёрдых веществ, услуг систем обеспечения безопасности.

