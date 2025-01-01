В Перми открывается первый своп-маркет «Давай меняться» Он заработает по адресу: улица Краснова, 25 Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми 8 ноября состоится открытие первого в городе своп-маркета «Давай меняться» по ул. Краснова, 25.

Своп-маркет — это площадка, где жители Перми получат возможность обмениваться вещами в пригодном для использования состоянии, которые им больше не требуются. Принимаются чистые одежда, обувь, аксессуары, литература, элементы декора, малогабаритная техника, а взамен выдаются «свопы» — внутренняя валюта.

Впоследствии эти «свопы» можно использовать для «приобретения» вещей, предоставленных другими участниками. Подобная практика позволяет предметам обрести новую жизнь, уменьшает объём отходов и способствует сохранению природных ресурсов.

Пермский своп-маркет станет 24 магазином сети в России. Накопленные «свопы» можно потратить в любом из них.

«Это не просто магазин. Это не просто барахолка. Это — СВОП(обмен) — новая культура потребления, которая меняет город к лучшему! Теперь обмениваться можно КАЖДЫЙ ДЕНЬ в постоянном месте!» — сообщили организаторы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.