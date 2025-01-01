Полицейские изъяли у жителя Прикамья 1,5 кг пороха На мужчину завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска из полицейского участка в с. Серга (межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский») обнаружили у 69-летнего местного жителя вещество, напоминающее порох. Экспертиза подтвердила, что изъятое — бездымный порох (1,2 кг) и дымный порох (около 300 г).

Выяснилось, что ранее мужчина владел охотничьим оружием и имел разрешение на приобретение и хранение пороха. После окончания срока действия разрешения оружие было сдано на утилизацию, однако порох остался у него дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся незаконного оборота взрывчатых веществ и устройств. В настоящее время ведётся расследование, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

