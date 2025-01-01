Под Кунгуром в Пермском крае сбили сразу трёх кабанов ДТП произошло ночью 12 октября Поделиться Твитнуть





В деревне Поповке под Кунгуром в Пермском крае произошло ДТП с тремя кабанами. Животные выбежали на дорогу, и водитель не смог избежать столкновения. Как сообщает «Рифей», авария произошла ночью 12 октября.

«Происшествие произошло вчера между улицами Вишнёвой и Сиреневой. Легковушка двигалась по ул. Трактовой, как неожиданно для водителя на дорогу выскочили кабаны. Столкновения избежать не удалось», — сообщается в группе «ЧП Кунгур» ВКонтакте.

В результате происшествия люди не пострадали, кабаны погибли на месте. Автомобилю требуется серьёзный ремонт.

В комментариях к посту подписчики отмечают, что вокруг деревни развелось много кабанов. Летом на нашествие диких парнокопытных жаловались жители Оханского округа. При этом в Министерстве природы Пермского края тогда сообщали, что их численность не превышает рекомендованный показатель по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ.

