В минприроды Прикамья прокомментировали ситуацию с нашествием кабанов В ведомстве дали советы по защите участков от диких животных Поделиться Твитнуть

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, численность дикого кабана на территории Оханского муниципального округа Пермского края составляет 44 особи (0,23 особи на 1 тыс. га охотничьих угодий). Такие данные «Новому компаньону» предоставили в Министерстве природы Пермского края.

«Данный показатель численности не превышает рекомендованный Планом мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ, утверждённым распоряжением Правительства РФ от 07 декабря 2022 г. № 3789-р. Показатель численности дикого кабана 0,25 особей на 1 тыс. га охотничьих угодий. Охота на дикого кабана в закреплённых охотничьих угодьях Пермского края открыта с 1 июня 2025 года по 28 февраля 2026 года», — рассказали в ведомстве.

Чтобы снизить численность и миграционную активность дикого кабана в охотничьих угодьях Прикамья, юрлицам, осуществлявшим пользование охотничьими ресурсами на территории Оханского муниципального округа, рекомендуют произвести максимальную добычу дикого кабана в соответствии с полученными бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Для защиты земельных участков жителям Оханского округа в краевом Минприроды посоветовали устанавливать ограждения, звуковые и световые отпугиватели, а также другие средства, исключающие гибель животных и причинение им вреда. Если кабаны появятся в черте и окрестностях населённого пункта, то жителям рекомендуют вызывать экстренные службы по тел. 112.

Напомним, в начале этой недели жители сразу нескольких деревень Оханского округа обратились в местную администрации с просьбой о помощи. Причиной стало нашествие диких кабанов, которые в любое время суток проникают на огороды и уничтожают посадки картофеля. От нашествия кабанов страдают жители таких населенных пунктов, как Окуловка, Беляевка, Шалаши, Сычи и др. С этой проблемой сталкиваются даже те, кто проживает на окраинах Оханска. Помимо огородов частников, ещё больше страдают посевы сельхозпредприятий.

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