Дикие кабаны атаковали населённые пункты Прикамья Людям советуют вызывать полицию Поделиться Твитнуть

В Оханском округе Пермского края местные жители обратились к администрации с просьбой о помощи. Причиной стало нашествие диких кабанов, которые в любое время суток проникают на огороды и уничтожают посадки картофеля.

Муниципалитет, отреагировав на жалобы, направил запрос в краевое министерство природных ресурсов и охотинспекцию с целью получить разрешение на отстрел этих животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству.

Одновременно с этим представители власти посоветовали жителям самим принять меры для защиты своих посевов. Они отметили, что надёжная ограда является лучшей защитой от диких животных, особенно если участок находится вблизи леса или поля.

От нашествия кабанов страдают жители таких населенных пунктов, как Окуловка, Беляевка, Шалаши, Сычи и др. С этой проблемой сталкиваются даже те, кто проживает на окраинах Оханска. Помимо огородов частников, ещё больше страдают посевы сельхозпредприятий.

Представители Министерства природных ресурсов Пермского края рекомендовали гражданам сообщать о появлении диких зверей в населенных пунктах или вблизи них в экстренные службы по номеру 112 или в полицию по номеру 102.

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