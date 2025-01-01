Лучшие гончие России впервые собрались на состязания в Пермском крае В борьбе за звание чемпиона примут участие 105 собак Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае впервые проходят Всероссийские состязания охотничьих собак гончих пород по поиску и преследованию зайца-беляка. Местом соревнований выбран Оханский муниципальный округ, они продлятся до 17 октября.

На протяжении недели лучшие представители пород гончих собак из более 30 субъектов Российской Федерации будут бороться за победу в личном и командном зачётах. В числе участников также команды кинологических организаций и служб, прибывшие из зарубежных стран. В борьбе за звание чемпиона примут участие 105 собак пород: русская гончая, русская пегая гончая и эстонская гончая.

Организаторами мероприятия являются Общероссийское объединение охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» и Пермская краевая федерация охотников и рыболовов (ПКФОиР), при поддержке Министерства природных ресурсов Пермского края.

Торжественное открытие состязаний и выставка гончих пород с присвоением титула «Гордость Пармы» состоялись 11 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.