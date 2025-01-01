На СВО погиб 18-летний Владислав Просвирнин из Прикамья Его похоронили на родине 12 октября Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Частинского муниципального округа" ВКонтакте

В зоне спецоперации погиб Владислав Просвирнин из многодетной семьи. Ему было всего 18 лет. Военнослужащий был убит 23 августа 2025 года. Об этом рассказали в администрации Частинского округа на официальной странице в соцсетях.

«В ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг, 23 августа 2025 года погиб наш земляк Просвирнин Владислав Алексеевич. Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память солдату, отдавшему свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», — сообщается в публикации.

Владислав Просвирнин родился 4 октября 2006 года в с. Частые, рос в многодетной семье. После окончания школы поступил в Нытвенский техникум. По словам властей, контракт с Минобороны он подписал 24 июля.

Церемония прощания состоялась 12 октября на родине погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО при выполнении боевого задания погиб экс-глава Култаевского поселения Андрей Щекалев, привлечённый к уголовной ответственности за мошенничество. Прощание с ним пройдёт 14 октября в местном КДЦ. Начало в 11:00.

