В Прикамье похоронят погибшего на СВО экс-главу Култаево Прощание с Андреем Щекаловым состоится 14 октября Поделиться Твитнуть

фото из группы ВК «Послушано Култаево»

В зоне СВО при выполнении боевого задания погиб житель с. Култаево Пермского МО Андрей Щекалев, об этом сообщается в группе ВК «Послушано Култаево» и выражаются глубочайшие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Прощание с Андреем Щекаловым состоится 14 октября (во вторник) в Култаевском культурно-досуговом центре по адресу: с. Култаево, ул. Романа Кашина, 89. Начало в 11:00.

Напомним, Андрей Щекалов в своё время был руководителем Култаевского поселения. Однако в 2012 году он был привлечён к уголовной ответственности и оставил пост. По версии следствия, начиная с 2009 года, он с соучастниками подбирал участки, на которые не была разграничена госсобственность. Далее члены организованной преступной группы договаривались с местными жителями, ведущими маргинальный образ жизни, и за небольшую плату получали от них доверенности на регистрацию прав на участки, которые якобы принадлежали им. После этого Щекалев изготавливал документы из похозяйственных книг, подтверждающие «право собственности». С этими бумагами члены ОПГ обращались в Росреестр, где осуществляли регистрацию прав на участки, которые затем продавали для строительства и других целей. Также Щекалев с сообщниками обвинялся в присвоении земли ООО «Стин».

Как писал «Коммерсантъ-Прикамье», сначала экс-глава попал в СИЗО по решению суда, но позже был освобождён под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а в декабре того же года заочно приговорён к 11,5 годам строгого режима. Скрывался мужчина более семи лет, задержали его в Феодосии.

В 2022 году Щекалев был отправлен в колонию, а в июне 2024 года он добился отмены приговора в кассационном суде. Во время повторного рассмотрения его срок был сокращен до 7,5 лет. Наказание он отбывал в колонии в Соликамске. В августе 2024 года экс-глава решил стать участником специальной военной операции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.