Ещё в одном округе Пермского края начнут платить за привлечение бойцов для СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

В Кизеловском округе Пермского края ввели денежное вознаграждение за содействие в вербовке контрактников для участия в специальной военной операции. За каждого гражданина, который, благодаря усилиям вербовщика, подпишет контракт с Министерством обороны через военкомат в Александровске и Кизеле, выплатят 70 тыс. руб. Данное решение было утверждено на заседании думы Кизеловского округа в понедельник, 13 октября.

Напомним, ранее, весной 2025 года, депутаты окружной думы увеличили единовременную выплату до 100 тыс. руб. для граждан, решивших заключить контракт для участия в СВО.

На прошлой неделе «Новый компаньон» писал, что в Лысьвенском МО Прикамья увеличили размеры выплат за привлечение контрактников. Теперь вербовщикам в округе обещают от 200 до 250 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.