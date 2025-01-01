В Прикамье объявили конкурс по выбору главы Карагайского округа Руководителя территории определят 4 декабря Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Карагайском муниципальном округе стартовал конкурс на главу местной администрации. Приём заявок и необходимых документов от претендентов начнётся 21 октября и продлится до 24 ноября.

Кандидаты представят свои концепции развития округа в рамках конкурсных испытаний 4 декабря этого года. Такое решение было принято депутатами думы Карагайского муниципального округа на состоявшемся 13 октября заседании, сообщает телеграм-канал «На местах».

Как писал ранее «Новый компаньон», на прошлой неделе стартовал также конкурс на должность руководителя Кишертского муниципального округа. Приём документов от кандидатов продлится с 14 октября до 17 ноября. Презентация проектов развития округа состоится в рамках конкурсного испытания 25 ноября.

