В Прикамье стартовал конкурс по выборам главы Кишертского округа Руководителя территории выберут 25 ноября

Сергей Федосеев

В Кишертском муниципальном образовании стартовал конкурсный отбор на должность руководителя округа. Приём документов от кандидатов, намеренных участвовать в состязании, продлится с 14 октября до 17 ноября. Презентация проектов развития округа состоится в рамках конкурсного испытания 25 ноября.

Это решение утвердили депутаты думы Кишертского муниципального округа на прошедшем сегодня заседании, сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале октября о старте конкурса по выбору главы объявили также в Частинском округе. Документы от желающих участвовать принимают с 4 октября по 5 ноября. Свои программы развития территории кандидаты должны представить на конкурс-испытание. Он состоится 20 ноября.

