В Частинском округе Прикамья объявлен конкурс кандидатов на пост главы Руководителя территории выберут 20 ноября

Сергей Федосеев

В Частинском округе объявили о старте конкурса по отбору главы. Документы от желающих участвовать будут принимать с 4 октября по 5 ноября. Свои программы развития территории кандидаты должны представить на конкурс-испытание, который состоится 20 ноября.

Соответствующее решение 1 октября приняли депутаты думы Частинского муниципального округа.. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Как писал ранее «Новый компаньон», в Лысьве конкурсная комиссия определила двух основных претендентов на кресло главы Лысьвенского муниципального округа. На должность руководителя территории претендуют и.о. главы округа Александр Пермяков и заместитель руководителя администрации Евгений Иванов.

Эти кандидаты представят свои планы по развитию округа депутатам местной думы на заседании 9 октября.

