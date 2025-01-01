За некачественный монтаж тёплого пола пермяк отсудил у строителей 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Житель Перми отстоял в суде свое право на получение компенсации от застройщика, допустившего серьёзные нарушения при возведении частного дома. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Предметом судебного разбирательства стали существенные дефекты коттеджа, которые приводили к значительным теплопотерям. Система «теплый пол» не обеспечивала должного обогрева, в результате чего в холодное время года дом сильно промерзал. Владелец дома направил подрядчику официальную претензию с требованием устранить недочёты в рамках договорной гарантии, однако ответа не последовало. Это послужило поводом для обращения в судебные органы.

В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая подтвердила, что промерзание дома вызвано отступлением от первоначального проекта. В частности, были выявлены ошибки при монтаже системы «теплый пол», что не позволяло поддерживать комфортную температуру в помещениях. Ответчик не представил никаких доказательств надлежащего выполнения строительных работ. Суд постановил взыскать с предпринимателя 978 тыс. руб. — стоимость исправления строительных недостатков. Помимо этого, застройщика обязали выплатить неустойку за нарушение гарантийных обязательств и штраф за нарушение прав потребителя. Общий размер компенсации составил около 3 млн руб.

После получения решения суда судебные приставы Дзержинского района Перми возбудили исполнительное производство. Должнику было разъяснено, что невыполнение финансовых обязательств приведет к принудительному взысканию. Однако нарушитель проигнорировал предупреждение, и задолженность не была погашена в установленный срок. Тогда судебный пристав наложил арест на автомобили и прицепы должника, а также ограничил регистрационные действия с его недвижимостью. В довершение ко всему были заблокированы банковские счета должника. В результате житель Перми полностью рассчитался по долгам.

