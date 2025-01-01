Работница рентген-кабинета в Прикамье получила компенсацию за разглашение её данных Работой медработника оказалась недовольна дочь пациентки Поделиться Твитнуть

Жительница Чайковского публично оскорбила рентген-лаборанта и распространила в интернете видеозапись и фотографии, изображающие сотрудницу медучреждения, без её согласия. В публикации содержалось негативное описание личности работника травмпункта. О происшествии рассказали в ГУФССП по региону.

Конфликт начался из-за того, что пожилую пациентку с подозрением на перелом доставили на обследование в сопровождении её семьи. Внучка пациентки посчитала, что специалист проводила обследование некорректно. Девушка начала снимать медицинский персонал на камеру мобильного телефона, отказалась покидать помещение и грубо оскорбила рентген-лаборанта. Позже конфликт перешел в онлайн-пространство — в одном из городских сообществ появилась публикация с личными данными сотрудницы травмпункта и ложными сведениями, наносящими ущерб её репутации и чести.

Узнав об этом от знакомых, медработница обнаружила в социальной сети, что значительное количество пользователей ознакомилось с клеветническими высказываниями. Возмущенная женщина подала иск в суд, требуя возмещения морального ущерба, нанесенного ей противоправными действиями обидчицы.

Суд установил, что ответчица нарушила права заявительницы, обнародовав её личные данные. Моральный вред, причинённый пострадавшей, был оценен в 20 тыс. руб.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов Чайковского. Должницу своевременно проинформировали о начале исполнительного производства и разъяснили возможные последствия неоплаты компенсации. Для ускорения выплаты долга были арестованы денежные средства гражданки, находящиеся на её счетах в банках. Кроме того, судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащей нарушительнице недвижимости: земельного участка и жилого дома. Данные меры способствовали быстрому исполнению решения суда.

