В Перми начался снегопад С 14 октября в регионе потеплеет

Олег Антонов

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в течение ближайших суток в Пермском крае ожидаются осадки в виде снега. Ночью с воскресенья на понедельник снег прошёл в юго-западной части региона, быстро переходя в дождевые осадки. Утром 13 октября снегопад зафиксирован в некоторых районах Перми, прогнозируется он и в других центральных районах. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

При этом интенсивность снегопада ожидается слабой, с количеством осадков, не превышающим 1 мм. В связи с этим временный снежный покров, если и сформируется, продержится не более нескольких часов, после чего растает.

Ранее синоптики предсказывали установление временного снежного покрова 13 октября. С 14 октября в регионе потеплеет, но осадки, уже в виде дождя, не прекратятся.

