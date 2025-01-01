Погибшего на СВО жителя Прикамья Михаила Галкина похоронят 13 октября Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кочёвского округа

Церемония прощания и гражданская панихида в память о Михаиле Галкине, жителе Кочёвского округа Пермского края, состоится 13 октября, с 13:00 до 14:00 в здании сельского клуба с. Пелым. Об этом сообщили в окружной администрации.

Ранее «Новый компаньон» уже писал о гибели мужчины. Он был участником специальной военной операции и был убит в зоне боевых действий.

Известно, что военнослужащий родился в 1996 году в с. Пелым, а не стало бойца 13 июля 2025 года.

Власти выразили соболезнования всем родным и близким Михаила Галкина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.