Погибшего на СВО жителя Прикамья Михаила Галкина похоронят 13 октября
Церемония прощания и гражданская панихида в память о Михаиле Галкине, жителе Кочёвского округа Пермского края, состоится 13 октября, с 13:00 до 14:00 в здании сельского клуба с. Пелым. Об этом сообщили в окружной администрации.
Ранее «Новый компаньон» уже писал о гибели мужчины. Он был участником специальной военной операции и был убит в зоне боевых действий.
Известно, что военнослужащий родился в 1996 году в с. Пелым, а не стало бойца 13 июля 2025 года.
Власти выразили соболезнования всем родным и близким Михаила Галкина.
