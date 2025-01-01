В зоне боевых действий СВО погиб житель Прикамья Михаил Галкин О дате похорон власти объявят дополнительно Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кочёвского округа

При выполнении задач в ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец с. Пелым. Об этом сообщает администрация Кочёвского округа на официальной странице в соцсетях.

Михаил Галкин родился в 1996 году в с. Пелым. Военнослужащий был убит 13 июля этого года. При каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

«О том, когда состоится прощание с Михаилом, сообщим дополнительно», — отметили в администрации муниципалитета.

Власти выразили соболезнования всем родным и близким погибшего военнослужащего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце августа на СВО также погиб уроженец Сивинского района Иван Быков из п. Северный Коммунар. Военнослужащего похоронили сегодня в родном посёлке.

