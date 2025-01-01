В Прикамье простятся с погибшим участником СВО Иваном Быковым Он был убит в зоне боевых действий в конце августа этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Сивинского района Иван Быков. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Иван Быков родился 13 мая 1989 года в п. Северный Коммунар, а погиб 28 августа этого года в зоне боевых действий СВО. Как и при каких обстоятельствах это случилось, в администрации округа не уточнили. Известно лишь, что он служил рядовым.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 8 октября с 11:00. Также запланирован траурный митинг. Он пройдёт в 11:30 в «Ростке» (Северный Коммунар, ул. Советская, 3).

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего солдата.

