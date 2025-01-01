Пермячка завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по подводному спорту Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Полина Некрасова, представительница Пермской федерации подводного плавания, в составе российской сборной триумфально выступила на Чемпионате мира по подводному спорту в открытой воде, добыв золотую медаль в одной из наиболее престижных дисциплин. На дистанции 5 км в моноласте Полина продемонстрировала превосходство, став лучшей в мире. Это «золото» стало второй наградой Некрасовой на соревнованиях в Египте. До этого Полина завоевала «серебро» на дистанции в 1 км.

Как отметили в ЦСП Пермского края, достижение столь впечатляющих результатов стало возможным благодаря совместным усилиям спортсменки и её тренера Светланы Пушкарёвой, тренировавшихся в акватории египетского города Марина Эль-Аламейн.

Подчёркивается, что соревнования спортсменов-подводников в солёной открытой воде создают уникальные условия, значительно отличающиеся от тех, в которых проходила подготовка нашей спортсменки.

