Пермская спортсменка завоевала «серебро» на Первенстве мира по подводному спорту

фото: ЦСП Пермского края

Представительница пермского спорта Полина Некрасова стала серебряным призёром на мировом первенстве среди юниоров по подводному плаванию. Об этом сообщили в ЦСП Пермского края. Местом проведения состязаний стал египетский город Марина Эль-Аламейн.

Полина Некрасова, обладательница звания "Мастер спорта международного класса" и член спортивного клуба «Олимпия», финишировала второй на дистанции в 1 км в категории «плавание в ластах».

Ее подготовкой руководит опытный тренер Светлана Пушкарёва.

Помимо этого, Влад Васиченко, выполнивший норматив КМС, впервые участвуя в международных стартах, сумел войти в десятку лучших на дистанции 1 км в «плавании в классических ластах» в юниорской категории.

