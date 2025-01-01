В ДТП на трассе в Прикамье пострадала пенсионерка Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

В пятницу, 10 октября, в 10:48 утра в Поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступило сообщение от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы КМО о дорожно-транспортном происшествии.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Авария произошла на 18 км трассы Кунгур-Ашап, где столкнулись два транспортных средства. На место происшествия была направлена спасательная группа ГОР 3. Легковушка получила серьёзные повреждения. По прибытии спасатели осуществили стабилизацию автомобилей и обеспечили пожарную безопасность.

В результате столкновения пострадала женщина 1960 г.р. Ей была оказана необходимая помощь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.