В Перми стартовал первый набор на получение востребованной ИТ-профессии в «Школе 21» Обучаться в ней сможет любой желающий

В столице Прикамья дан старт набору в первый отборочный этап в «Школу 21» — учебное заведение цифровых технологий, где любой желающий старше 18 лет, вне зависимости от имеющихся знаний и опыта, может бесплатно освоить востребованную профессию в сфере информационных технологий и стать цифровым инженером. Этот образовательный проект реализуется Сбером совместно с правительством Пермского края. Запуск проекта анонсировали 10 октября на пресс-конференции в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо». Глава Прикамья Дмитрий Махонин, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко, а также директор «Школы 21» Александр Федяков рассказали о проекте и о том, какое значение он будет иметь для региона.

Первый оценочный этап, названный «бассейн», начнётся 8 декабря 2025 года. В течение этого периода участники погрузятся в рабочую среду, максимально воспроизводящую реальные условия труда в ИТ-компаниях. Они изучат базовые принципы программирования на языке C, будут работать над индивидуальными и командными проектами, а также развивать «мягкие» навыки, такие как коммуникация, критическое мышление, самодисциплина и работа в команде. «Бассейн» будет проводиться в очном формате на территории кампуса «Школы 21» в течение 14 дней.

Как отметил Дмитрий Махонин, создание «Школы 21» фактически формирует ещё один центр подготовки квалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Размещение школы на базе технопарка Morion Digital не случайно, так как в этой локации сосредоточены ИТ-компании и реализуются стартапы. Это обеспечит участникам проекта тесное взаимодействие с потенциальными работодателями. Губернатор поблагодарил Сбера за эту инициативу, подчеркнув высокую востребованность ИТ-специалистов во всех отраслях экономики Прикамья.

Чтобы попасть на основную программу обучения, кандидатам необходимо пройти трёхэтапный отбор, включающий в себя онлайн-тур, посвящённый проверке навыков алгоритмического мышления, памяти и логики, ознакомительное видео о принципах работы школы и заключительный интенсив под названием «бассейн». Успешно преодолев отборочный этап, участники смогут выбрать интересующее их направление: разработку или направления, не связанные напрямую с программированием. В рамках обучения разработке предлагаются программы по бэкенду, фронтенду, мобильной разработке и GameDev. Среди неразработческих направлений доступны кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, обеспечение стабильной работы высоконагруженных систем, а также тестирование программного обеспечения (QA). Срок обучения варьируется от девяти месяцев до двух лет и зависит от выбранного направления и индивидуальной скорости обучения.

Александр Анащенко подчеркнул, что растущая потребность в ИТ-специалистах требует повышения качества подготовки кадров, и Сбер активно участвует в этом процессе.

«Сегодня стартовал первый набор в «Школу 21», открытую для всех желающих, вне зависимости от возраста и опыта. Это уникальная возможность бесплатно получить профессию в перспективной области и стать частью ИТ-сообщества. Пермский край уже обладает внушительным промышленным и технологическим потенциалом, и «Школа 21» поможет региону в реализации амбициозных цифровых проектов и инициатив», — рассказал Алексендр Анащенко.

По словам Александра Федякова, старт отбора в «Школу 21» в Перми — это долгожданное событие всех. С самого начала участникам предстоит столкнуться с нестандартными задачами, требующими творческого подхода, смелости и умения находить решения за пределами привычных шаблонов. Это позволяет быстро определить, подходит ли участнику сфера ИТ, и даёт шанс проявить себя в совершенно новой области.

«Мы уверены, что именно в «бассейне» зарождаются будущие лидеры цифровых проектов, способные решать самые сложные задачи», — пояснил директор образовательного учреждения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края и главой Сбербанка Германом Грефом было заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание «Школы 21».

При поступлении в «Школу 21» не имеют значения ни предыдущий опыт работы, ни уровень знаний, ни наличие дипломов, ни навыки программирования. Более чем для половины участников это первый опыт в области кодирования. Обучающиеся получают возможность начать свой путь в IT-сфере и развиваться в перспективных направлениях, таких как управление цифровыми продуктами, цифровая безопасность, цифровое искусство, биотехнологии и другие.

Сейчас в России функционируют 20 филиалов «Школы 21», расположенных в 18 городах, включая Москву, Казань, Новосибирск, Сургут и другие населенные пункты, такие как Великий Новгород, Якутск, Ярославль, Магас, Белгород, Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск, Челябинск, Нижний Новгород, Липецк, Уфа, Новый Уренгой и Омск. Кроме того, в ноябре 2024 года был открыт совместный кампус «Школы 21» и Сеченовского университета, а в сентябре 2025 года — образовательное пространство, созданное совместно с ВГИКом. В планах на ближайшие годы — расширение сети кампусов школы в других регионах страны.

