В Перми появится школа цифровых технологий В ней смогут обучаться участники от 18 лет Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми откроется школа цифровых технологий, где участники смогут изучать языки программирования и развивать навыки в сфере ИТ.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в рамках которого будет открыта «Школа 21».





Учащиеся смогут выбрать одно из направлений: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev, кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО (QA) и обеспечение работы высоконагруженных сервисов.





Обучение будет проходить по методу «равный равному», что позволит участникам обмениваться знаниями и работать над групповыми и индивидуальными проектами. Для поступления не требуется опыт работы или специальные навыки в ИТ.





Круглосуточная «Школа 21» площадью 1188 кв. м. разместится по ш. Космонавтов, 111 и будет оборудована 100 рабочими станциями. Обучение пройдёт на бесплатной основе.





Герман Греф отметил значимость создания условий для обучения современным востребованным профессиям.

«Мы видим большую заинтересованность в проекте. Уверен, что «Школа 21» будет способствовать росту конкурентоспособности региона и созданию новых возможностей для профессиональной реализации жителей края», — отметил Греф.





Сбер и правительство Пермского края также договорились об обмене практиками для подготовки цифровых инженеров и реализации совместных мероприятий в области обучения ИТ-специалистов с использованием современных технологий.





В настоящее время «Школа 21» действует в 16 городах России, в том числе в Москве, Казани и Новосибирске. В ближайшие годы планируется открытие новых кампусов в других регионах. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

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