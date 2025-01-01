В пермском Театре-Театре не видят конфликта интересов в действиях худрука Слушания запланированы на 11 ноября Поделиться Твитнуть

Судья Ленинского районного суда Перми Ольга Будилова заявила о готовности к рассмотрению дела, связанного с увольнением художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. Слушание запланировано на 11 ноября. Ранее прокуратура выявила конфликт интересов в договоренностях с режиссёром Александром Пронькиным, который является супругом дочери Мильграма. Об этом пишет Properm.

В ходе заседания суда представитель Театра-Театра Ольга Смирнова подчеркнула, что в театре не видят оснований для обвинения в коррупции и, следовательно, для увольнения худрука.

Юрист акцентировала внимание на том, что конфликт интересов был разрешён, а спектакли Пронькина пользовались успехом и соответствовали образовательным программам. Подтверждением тому служит делегирование Мильграмом полномочий по заключению контрактов и финансовым вопросам. Кроме того, театр получил доход более 20 млн руб. от проката постановок, а права на них были переданы безвозмездно.

На вопрос прокурора Алексея Неустроева о наличии конфликта интересов при приёмке работ Пронькина Мильграмом Смирнова ответила, что, помимо актов, проводились допремьерные показы с оценкой качества как сотрудниками театра, так и юными зрителями. Оксана Пономарева, юрист Мильграма, сообщила о предоставлении доказательств участия представителей образования в приёмке работ Пронькина на следующем заседании, включая фотоматериалы.

Смирнова также отметила, что законодательство допускает заключение договоров с единственным исполнителем в сфере искусства. При этом она не смогла уточнить, кто именно отвечал за выбор кандидатуры Пронькина для постановки, отметив лишь, что «в театре знают тех, кто способен хорошо поставить спектакль, а у Пронькина был необходимый опыт».

Пономарева и представитель минкульта региона Ирина Сальникова также представили свои возражения на позицию прокуратуры, считая иск не подлежащим удовлетворению из-за пропуска сроков и отсутствия доказательств нарушения.

Иск к Мильграму и минкультуры Пермского края поступил в суд 9 июля. Прокуратура требует отменить решение о дисциплинарном взыскании и уволить Мильграма за несвоевременное урегулирование конфликта интересов, а также признать незаконным бездействие должностных лиц министерства культуры.

