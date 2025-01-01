В Прикамье ночью вводили режим беспилотной опасности Он действовал почти час Поделиться Твитнуть

В ночь на 10 октября жителям Пермского края пришло уведомление от МЧС о введении на территории региона режима беспилотной опасности. В сообщении говорилось, что из-за этого возможны ограничения мобильной связи.

Уведомления поступили пермякам в 3:20, а отменили режим в 4:10. Таким образом, ограничения вводились на 50 минут.

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 октября в пермском аэропорту вновь были зарегистрированы задержки нескольких авиарейсов. Так, рейс FV 6129 авиакомпании «Россия», следующий из Сочи в Пермь, прибудет с опозданием на пять часов. Вместо запланированного прибытия в 05:45 посадка в краевой столице состоялась в 10:48.

Задерживается также и прилёт самолёта из Сургута (рейс ЮТ 205). Изначально прибытие рейса «ЮТэйр» ожидалось в полдень, однако теперь его прибытие запланировано на 14:10. Это повлекло за собой задержку обратного рейса из Перми в Сургут (ЮТ 206), отправление которого было перенесено с 12:50 на 15:10.

Приблизительно на час позже графика ожидается прибытие ещё одного рейса в Пермь — из Махачкалы (A4 4017). Самолет Superjet авиакомпании «Азимут», согласно расписанию, должен был приземлиться в 13:45, но, по последним данным, прибудет в 14:35.

