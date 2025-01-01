Снегопад обрушится на Прикамье раньше, чем ожидалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-центре ПГНИУ прогнозируют, что самым холодным и снежным днём на следующей неделе в Пермском крае станет понедельник, 13 октября (ранее синоптики предсказывали, что временный снежный покров установится в регионе 14 числа).

Похолодание начнётся уже в выходные по мере усиления влияния арктического антициклона из Сибири. Завтра на востоке температура в течение дня будет около 0 градусов, в то время как на юго-западе пока ожидается до +12. В Перми температура будет колебаться в пределах +5…+7 градусов в течение суток. Прогнозируется преимущественно облачная погода с небольшими дождями на юге.

В воскресенье похолодание продолжится, ветер усилится до 7-12 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха по краю будет варьироваться от 0…-2 градусов на востоке до +5…+7 градусов на юго-западе. В Перми ожидается до +4 градусов, облачная погода, преимущественно без осадков.

Наиболее низкие температуры прогнозируются в ночь на понедельник (на большей части края 0…-3 градуса, на востоке до -6 градусов). Одновременно с юга приблизится зона осадков, связанная с тёплым фронтом циклона, центр которого расположен в районе Москвы.

Существует вероятность выпадения снега на этом теплом фронте, с временным образованием снежного покрова утром и днем 13 октября.

Во вторник, 14 октября, уже можно ожидать прихода тепла с юга и значительного повышения температуры до +10 градусов в южной части края и, возможно, в Перми, а также продолжения осадков, но уже в виде дождя.

После этого осадки в Пермском крае станут практически ежедневными.

