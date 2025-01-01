Уже 14 октября в Прикамье может установиться временный снежный покров Период тёплой и сухой погоды заканчивается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермском ЦГМС, в Прикамье заканчивается период тёплой и сухой погоды, и уже на предстоящей неделе в регионе ждут первых снегопадов.

В пятницу, 10 октября, синоптики предсказывают небольшие дожди, преимущественно в северных районах края. Тем не менее, температура будет превышать обычные значения: ночью от +1 до +6°С, днём до +10...+15°С. В Перми ночью ожидается +1...+3°С, а днём +12...+14°С.

В субботу осадки прогнозируются в восточной части края, ожидается усиление ветра. Ночью температура воздуха снизится до 0...+5°С, в горных районах до -2°С, днем до +1...+6°С, на юго-западе до +12°С. В Перми в течение суток существенных осадков не ожидается, температура от +3 до +6°С.

В воскресенье на самом юге региона вероятны незначительные осадки. В восточных районах порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Температура опустится ниже климатической нормы: ночью от -5 до 0, в Перми около 0°С, днём прогрев будет слабым — +1...+6°С, в Перми не выше +4°С.

По предварительным данным, начиная с 13 октября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. А 14-15 октября даже возможно установление временного снежного покрова.

