В Прикамье похоронили двух бойцов СВО из Большесосновского округа

Архив ИД «Компаньон»

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края проводили в последний путь двух участников специальной военной операции: Олега Трофимова и Александра Корчагина.

Олег Трофимов родился 11 мая 1969 года, а Александр Корчагин — 5 октября 1974 года. Как именно и когда погибли военнослужащие, власти не уточнили. Известно только, что произошло это в зоне проведения СВО.

В администрация Большесосновского округа выразили глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и всем, кто знал Олега Станиславовича и Александра Евгеньевича.

«Вечная память о них навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе властей.

