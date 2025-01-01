Причину гибели водителя фуры на трассе Пермь—Екатеринбург установит трудовая инспекция Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Гострудинспекция начала выяснение причин трагического инцидента, в результате которого погиб сотрудник ООО ТК «Приволжье-Транс». О гибели водителя грузовика Sitrak в дорожной аварии в Кунгурском округе на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург «Новый компаньон» уже писал.

Согласно уведомлению, предоставленному работодателем в инспекцию, ДТП случилось 8 октября с водителем-экспедитором, выполнявшим служебное задание на автомобиле компании в соответствии с маршрутным листом. Потеряв контроль над управлением транспортным средством на участке трассы М12 «Восток» в Кунгурском округе, водитель съехал в кювет. 66-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

В настоящее время комиссия, проводящая расследование, запросила материалы ГИБДД, включая протокол осмотра места аварии, проводит опрос ответственных лиц со стороны работодателя и анализирует документы, касающиеся трудовой деятельности погибшего. Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Гострудинспекции в Пермском крае, курирующий вопросы охраны труда, заявил, что в случае выявления нарушений трудового законодательства будут применены административные санкции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.