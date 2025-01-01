На трассе Пермь—Екатеринбург погиб водитель фуры Грузовик опрокинулся в кювет Поделиться Твитнуть

Вечером 8 октября произошло смертельное ДТП на автодороге Пермь—Екатеринбург в Кунгурском округе. В 22:32 в Поисково-спасательную службу Кунгурского округа поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС по факту аварии на трассе Р-243 (на 102 км).

Как выяснилось, водитель грузовика не справился с управлением и съехал с дороги, после чего фура опрокинулась.

Прибывшие на место спасатели стабилизировали автомобиль и обеспечили пожарную безопасность. Из грузовика извлекли тело мужчины 1959 г.р. Его передали полицейским и медикам.

Как ранее писал «Новый компаньон», поздно вечером 8 октября случилось ещё одно смертельное ДТП в регионе — под Пермью на ш. Космонавтов погиб водитель автомобиля «Киа» и его пассажир.

