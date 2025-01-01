В ДТП под Пермью насмерть разбились водитель и пассажир «Киа» Авария произошла поздно вечером 8 октября Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь"

На подъезде к Перми, на ш. Космонавтов, поздно вечером 8 октября случилась смертельная авария с участием автомобилей «Киа» и «Опель». Как сообщили очевидцы, погибли двое. Видео жёсткого ДТП опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь». На видеозаписи запечатлены кадры, где видны серьезно пострадавшие автомобили, а рядом на дороге — тело человека.

В МВД уточнили, что авария случилась около 23:00, когда со стороны д. Песьянка в направлении д. Хмели двигался автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего водителя.

«На 13 км он не выдержал необходимый боковой интервал, и врезался в «Опель», который ехал в том же направлении. После столкновения «Киа» отбросило на дорожное металлическое ограждение. В результате водитель иномарки и его пассажир 1986 г.р. скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.