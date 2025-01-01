Окончена проверка угроз о якобы готовящихся незаконных акциях в школах Прикамья Оснований для беспокойства не обнаружено Поделиться Твитнуть

Согласно результатам проведённой проверки, сведения о готовящихся незаконных акциях в школах Краснокамска (Пермский край), распространенные 9 октября в социальных сетях, оказались ложными. Оснований для беспокойства нет. Об этом сообщили в минтербезе региона, призвав граждан доверять только информации, поступающей из официальных каналов.

Ведомство также обращает внимание на предусмотренную законодательством РФ ответственность за сообщение ложных сведений об угрозе совершения противоправных деяний.

Напомним, учеников краснокамских школ в Прикамье 9 октября отпустили с уроков. Причиной стали сообщения с угрозами совершения противоправных действий. Министерство территориальной безопасности региона объявило о проведении проверки. Отмечалось, что в правоохранительные органы были направлены видеоматериалы, которые должны помочь установить личность нарушителя.

