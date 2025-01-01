Школьников в одном из округов Прикамья отправили домой из-за поступивших угроз Проводится проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учеников краснокамских школ в Прикамье 9 октября отпустили с уроков. Причиной стали поступившие сообщения с угрозами совершения противоправных действий. Как сообщает министерство территориальной безопасности региона, по данному факту проводится проверка.

«В одном из телеграм-каналов зафиксированы сообщения об угрозе совершения противоправных действий в школах города Краснокамска. Оперативные службы оповещены, в настоящее время проводится проверка. В целях обеспечения безопасности образовательный процесс приостановлен», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в правоохранительные органы были направлены видеоматериалы, которые помогут установить личность нарушителя.

В начале сентября минтербез также сообщал, что в одной из соликамских школ пришлось отменить празднование Дня знаний из-за анонимного звонка с сообщением о лжеминировании здания. Ведомство напомнило, что за распространение ложной информации о террористических угрозах предусмотрена уголовная ответственность.

