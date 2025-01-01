В одной из школ Прикамья праздник 1 сентября отменили из-за лжеминирования Оперативные службы провели проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В одной из соликамских школ в Прикамье 1 сентября отменили праздник. Причиной стал анонимный звонок, поступивший в заведение с сообщением о том, что здание школы якобы заминировано. Об этом сообщили родители школьников под постом администрации округа в официальной группе ВКонтакте.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию, однако отметили, что сообщение было ложным, и угрозы для населения отсутствуют.

«1 сентября 2025 года зафиксировано анонимное сообщение о минировании здания школы №4 в г. Соликамск. Оперативными службами проведена проверка, угроз для жизни и здоровья населения нет», — ответили в ведомстве на комментарий.

Жителей призвали соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Кроме того, в ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации о террористических угрозах предусмотрена уголовная ответственность.

