Пермский край и «Газпром» подписали дорожную карту на четыре года

В четверг, 9 октября, в рамках XIV Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «Газпром». Документ, определяющий основные направления взаимодействия на последующие четыре года, подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Данное соглашение продолжает практику взаимодействия региона и компании, начатую в 2014 году. В соответствии с новым планом, рассчитанным на 2025-2028 годы, власти Пермского края подготовят для «Газпрома» обновленный список продукции местных предприятий, которая может быть использована на объектах компании. «Газпром», в свою очередь, проведёт оценку представленных предложений на соответствие своим техническим стандартам. Продукция, успешно прошедшая сертификацию, будет допущена к применению на объектах компании.

Пермские предприятия, являясь лидерами в сфере двигателестроения, поставляют «Газпрому» газоперекачивающие агрегаты (ГПА), а также газотурбинные двигатели и топливно-регулирующую аппаратуру для них. Это оборудование используется на объектах газотранспортной сети «Газпрома», в частности на компрессорных станциях магистральных газопроводов «Бованенково—Ухта» и «Сила Сибири».

В рамках сотрудничества ведётся работа по модернизации продукции пермских производителей с учётом требований «Газпрома». Реализованы пилотные проекты по внедрению газотурбинных установок мощностью 16 и 25 МВт с малоэмиссионными камерами сгорания.

