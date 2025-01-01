Следком возбудил уголовное дело о халатности властей в Пермском крае В Чайковском не могут расселить жильцов из аварийного дома Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Чайковского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья (ч. 1 ст. 293 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, в Чайковском зафиксирован факт проживания граждан в доме, официально признанном аварийным и подлежащим сносу. До настоящего времени ответственные лица из окружной администрации не предприняли необходимых шагов для переселения жильцов и предоставления им временного жилья. В результате граждане вынуждены оставаться в опасных условиях, что является прямым нарушением их прав и законных интересов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, а также на сбор и фиксацию доказательств. Ситуация находится под пристальным вниманием регионального управления Следственного комитета РФ.

