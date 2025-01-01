В приёмной президента РФ в Пермском крае пройдёт прямая линия по отоплению Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией отопительного сезона и подключением тепла в многоквартирные дома, а также в учреждения социальной сферы в ходе прямой телефонной линии в приёмной президента РФ в Пермском крае. Она состоится 14 октября с 11:00 до 12:00.

В мероприятии поучаствуют специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, Инспекции по государственному надзору в сфере ЖКХ региона и Управления жилищно-коммунального хозяйства пермской администрации.

Приём звонков будет осуществляться по номеру 217-68-90.

Напомним, в текущем году в Перми отопление в социальных объектах и жилом фонде начали подавать с 22 сентября. Полное включение теплосетей и достижение стандартных показателей, напомнили в пресс-службе мэрии, происходит за две-три недели после старта отопительного периода.

