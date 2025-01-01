В МЧС предупредили жителей Пермского края о туманах 10 октября Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС (структурным подразделением ФГБУ «Уральское УГМС»), в ночные и утренние часы 10 октября в некоторых территориях Прикамья ожидается формирование тумана.

В связи с этим, Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к населению с рекомендациями.

Автомобилистов просят придерживаться безопасной скорости и увеличенной дистанции между транспортными средствами, а также избегать внезапных изменений направления движения и резкого торможения. Необходимо учитывать состояние дорожного полотна при управлении автомобилем.

Пешеходам необходимо проявлять бдительность при передвижении по тротуарам и при пересечении автомобильных дорог.

Вызов оперативных служб в случае чрезвычайной ситуации следует осуществлять по номерам: «01» — со стационарных телефонов, «101» или «112» — с мобильных устройств. Звонок бесплатный.

