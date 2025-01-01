В Перми появятся остановки «Сквер Павлика Морозова» и «Новое Лёвшино» Поделиться Твитнуть

фото: департамент транспорта администрации Перми

В администрации Перми сообщили об окончании голосования, в рамках которого выбирались названия для двух остановок общественного транспорта «Быткомбинат» и «Мичуринские сады». В голосовании приняли участие 530 чел. Большинство проголосовавших предпочли варианты «Сквер Павлика Морозова» для остановки «Быткомбинат» и «Новое Лёвшино» для остановки «Мичуринские сады».

Власти отметили, что департамент транспорта пермской администрации систематически организует голосования для формирования списка остановочных пунктов, наименования которых нуждаются в изменении. Сформированный перечень передаётся в общественный совет по топонимике при главе Перми для дальнейшего рассмотрения и принятия решения об изменении названий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.