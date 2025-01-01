На ИП в Пермском крае завели уголовное дело за мошенничество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный отдел полиции Кунгура возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего бизнесмена. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, помимо автомоечного бизнеса, подозреваемый занимался установкой аппаратов по продаже воды. В 2022 году он узнал о возможности получения государственной субсидии для индивидуальных предпринимателей в Пермском крае через Министерство социального развития. Однако, из-за высокого уровня дохода, он не соответствовал критериям. После чего, бизнесмен предложил своей сотруднице, работавшей на автомойке, оформить самозанятость и подать заявку на субсидию. Он пообещал взять на себя всю бумажную работу, а сотруднице лишь требовалось подать заявление от своего имени. За помощь он предложил ей 50 тыс. руб., на что она согласилась.

В январе 2023 года подозреваемый подготовил все необходимые документы, включая бизнес-план. Комиссия одобрила выделение субсидии в размере 350 тыс. руб. Деньги были перечислены на счёт сотрудницы, часть из которых она отдала предпринимателю. В дальнейшем, для создания видимости законной деятельности, он просил её оплачивать оборудование и налоги со своего счёта. Сам же доход от деятельности получал на свою личную банковскую карту.

Обвиняемый признался в хищении субсидированных средств, объяснив свои действия трудным финансовым положением.





