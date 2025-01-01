Сестра утонувшего под Пермью матроса опровергла версию о суициде Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Сестра 19-летнего юноши, чья жизнь оборвалась в результате падения в реку с судна, в беседе с корреспондентом perm.aif.ru заявила о несостоятельности версий о его добровольном уходе из жизни, активно обсуждаемых в социальных сетях.

После трагического инцидента, повлекшего смерть молодого человека, некоторые пользователи сети выразили мнение о преднамеренности его действий. Однако сестра погибшего, с которой он разговаривал незадолго до случившегося, заверила, что брат не высказывал подобных намерений ни в тот день, ни ранее.

По её словам, он отличался жизнерадостностью и оптимизмом, пользовался популярностью у противоположного пола и был заметной фигурой в университете (что подтверждалось и публикациями в социальных сетях Пермского филиала ВГУВТ, где он получал образование). Работа приносила ему удовольствие, весной он планировал получить диплом и продолжить обучение. В его планах были отпуск на море и приобретение нового музыкального оборудования (он увлекался музыкой с детства), в частности, недавно заказал синтезатор.

Девушка убеждена, что брат случайно упал за борт и не смог выбраться. Она полагает, что, пытаясь доплыть до берега в холодной воде, у него случился спазм, и он потерял силы. Причиной трагедии она считает несоблюдение правил техники безопасности на судне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.