Доход от продажи имущества завода «МЗ» в Перми превысил 2 млрд рублей В реестр претензий кредиторов были внесены требования на 17,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отчитался о завершении процесс конкурсного производства в отношении ПАО Специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». Данные приводит пресс-служба суда.

Процедура банкротства предприятия была инициирована 9 июня 2017 года. В ходе дела последовательно применялись этапы наблюдения и конкурсного производства, при этом компания не прекращала свою производственную работу.

В рамках банкротных процедур в реестр претензий кредиторов были внесены требования конкурсных кредиторов на сумму 17 748 617 784,96 руб., включая претензии кредиторов второй очереди: 35 369 340,66 руб., претензии кредиторов третьей очереди: 17 713 248 444,30 руб.

Среди претензий третьей очереди обеспечены залогом активов должника требования ООО «РТ-Капитал» на 2 538 066 492,50 руб., ПАО «Промсвязьбанк» на 867 609 196,44 руб. и индивидуального предпринимателя Щербаковой А. А. на 38 068 426,45 руб.

Общий доход от продажи имущества и имущественных прав достиг 2 058 903 027,36 руб.

За время конкурсного производства полностью удовлетворены претензии кредиторов второй очереди, а также частично покрыты обеспеченные залогом претензии кредиторов третьей очереди на сумму 879 170 924,90 руб.

Кроме того, в этот период были погашены текущие обязательства на 6 661 459 521,10 руб.

Напомним, один из ключевых производителей артиллерийского вооружения в стране, а также единственный серийный изготовитель РСЗО был объявлен банкротом в 2018 году. На тот момент долги компании перед кредиторами оценивались в 17,6 млн руб.

В 2023 году активы обанкротившегося холдинга были реализованы на аукционе, их приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. В настоящее время основные активы сосредоточены в АО «СКБ», где также осуществляется оборонное производство. С июля 2024 года АО «Технодинамика» является владельцем 100% акций СКБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.