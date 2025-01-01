Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр кукол поставил «детектив из загробной жизни» Дмитрий Вихрецкий готов представить новый киберпанк-спектакль Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол

В Пермском театре кукол идёт работа над спектаклем «Скачайте наши души» (16+). Как уже писал «Новый компаньон», он основан на романе Татьяны Замировской «Смерти.net» (18+) и посвящён идее «цифрового бессмертия».

Над постановкой работает режиссёр Дмитрий Вихрецкий в содружестве с художницей Викторией Ельцовой. Этот творческий тандем не впервые берётся за исследование взаимодействия человека и новых технологий. За последние несколько лет они представили несколько спектаклей в стилистике киберпанка, часто основанных на известных произведениях научной фантастики: спектакль-конструктор «Цветы для Элджернона» (12+, 2020) по роману Дэниела Киза о парне с ментальными особенностями, который становится гением после научного эксперимента; фантастическую историю «Момо» (6+, 2022), где маленькая героиня противостоит «пожирателям времени»; музыкальную феерию «Цветик-семицветик» (6+, 2023) о мечтах современных школьников; спектакль для взрослых «Илиада v.2.0» (16+, 2024), где поэма Гомера переосмысливается через призму гибридных тел и искусственного сознания. Новая работа тоже будет для взрослой аудитории. Размышления о техногуманистике обрели форму «кибердрамы». В мире, где искусственный интеллект стал обыденностью, никто не верит в Вальгаллу, Аид или небесный град. Человечество само придумало ответ: стоит лишь подключиться к всеобщей сети и разрешить копировать свою личность — и смерти нет, а впереди долгая счастливая жизнь в цифровом формате. Главная героиня Алиса (отсылки на любой вкус — и кэролловская путешественница, и «умная» колонка) приходит в себя по ту сторону экрана и понимает, что её гибель не была случайностью. Родные с неохотой общаются с электронной копией, а муж не выходит на связь. Девушке предстоит не только разрешить загадку своей смерти, но и спасти мир, которому грозит опасность.

Сюжет развернётся в нескольких локациях, сменяющих друг друга: у героини дома, в баре, конференц-зале, в Центре оцифровки и в реальном мире.

Виктория Ельцова, художник-постановщик:

— У нас ушло много времени, чтобы сделать мир будущего убедительным и эффектным. Для вдохновения я искала работы дизайнеров-футуристов, создающих мебель и интерьеры, а также модельеров, которые используют в работе новые нестандартные материалы. Большинство героев предстанут в живом плане, их костюмы будут выглядеть современно и технологично. Среди героев-кукол — очаровательные мимирующие коты и несколько марионеток: от небольших собак-роботов до внушительного размера поп-звезды Ская, выполненного из стеклопластика.

Спектакль, проникнутый духом киберпанка, будет насыщен современными технологиями, заимствованными из кино, масштабных световых шоу и даже химической промышленности.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол:

— За всеми разработками к премьере стоит фантастически сложная и кропотливая совместная работа постановщиков, моушн-дизайнеров, художников, технологов, свето- и звукооператоров, — это настоящая творческая лаборатория. Мы будем использовать несколько встречных видеопроекций, тройную световую экспозицию, светодинамические декорации, технологии захвата движения и многое другое.

Татьяна Замировская — белорусская писательница, принимавшая участие в проекте «Макс Фрай». Роман «Смерти.net» был издан в 2021 году и вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Критик Константин Мильчин охарактеризовал его следующим образом: «Людмила Петрушевская и Филип Дик пьют кофе из термоса и сочиняют новый сезон «Чёрного зеркала».

Премьера спектакля «Скачайте наши души» состоится 5 и 6 ноября в 19:00.

