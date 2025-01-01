АЗС под Пермью ограничила продажу бензина АИ-95 до 10 литров в руки Управляющий автозаправкой объяснил ситуацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В закрытом административно-территориальном образовании «Звёздный» под Пермью на автозаправочной станции «Ликом» введены ограничения на продажу бензина АИ-95 частным лицам. Теперь за одну заправку разрешается приобрести не более 10 литров указанного топлива. Информацию подтвердили в администрации ЗАТО.

По словам управляющего АЗС «Ликом», данное решение носит временный характер и обусловлено сокращением объёмов поставок бензина этой марки на данную заправочную станцию. Он подчеркнул, что ограничение действует исключительно на АЗС, расположенной в Звёздном, и не затрагивает другие автозаправочные станции сети «Ликом».

«К середине октября ситуация с поставками должна стабилизироваться и бензин будет отпускаться без ограничений», — пообещал руководитель АЗС.

Напомним, в начале октября на ряде автозаправочных станций «Нефтехимпром» в Перми установили ограничения на приобретение бензина марки АИ-92. Реализация топлива была ограничена 40 литрами на одного клиента.

В Пермском УФАС «Новому компаньону» сообщили, что дефицита топлива в Пермском крае нет.

