На некоторых АЗС в Перми установили лимит продажи бензина

Константин Долгановский

Как сообщает 59.ru, на ряде автозаправочных станций «Нефтехимпром» в Перми установили ограничения на приобретение бензина марки АИ-92. Как утверждают автомобилисты и работник АЗС, теперь реализация топлива ограничена 40 литрами на одного клиента.

Изданию, в частности, водители рассказали о таких ограничениях на автозаправочных станциях «Нефтехимпрома» на улицах Уфимской и Героев Хасана.

Официального комментария от компании «Нефтехимпром» пока не последовало.

Нехватка бензина уже наблюдается в ряде российских регионов, включая Нижегородскую и Самарскую области и Москву.

