В Перми пройдёт третий благотворительный «трамвайник» Акция продлится до 20 октября

фото предоставлено фондом "Берегиня"

С 6 по 20 октября в Перми состоится ежегодная благотворительная акция «100 друзей на 100 ФМ». За две недели в эфире «Наше Радио в Перми» партнёры инициативы будут зачитывать отрывки из книг, а аудиторию попросят внести пожертвования в фонд «Берегиня». Полученные средства пойдут на терапию и восстановление детей, страдающих от новообразований в мозге.

Любой, кто внесёт донаты во время кампании, получит возможность участвовать в ежедневной лотерее с призами в виде книг.

Кульминацией акции «100 друзей на 100 ФМ» станет эксклюзивное событие — «Трамвайник». Это концерт с живым исполнением, который развернётся в вагоне электротранспорта. Концерт запланирован на 18 октября в 14:00, трамвай проследует по маршруту «Пермь II — Разгуляй». Акция проводится при содействии МУП «ПермГорЭлектроТранс». Вырученные от реализации билетов средства также направят на поддержку юных пациентов.

Как отметила Татьяна Голубаева, глава фонда «Берегиня», в 2024 году благодаря такой же акции было направлено 185 тыс. руб. для 13 ребят: деньги покрывали расходы на поездки в московские больницы, жильё и диагностику.

Присоединиться к акции и внести посильный вклад можно, посетив сайт 100друзейна100фм.рф.

