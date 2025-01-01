Подведены итоги опроса пермяков по экопарку в долине реки Мулянки Данные лягут в основу концепции благоустройства Поделиться Твитнуть

В 2025 году в рамках проекта «Зеленое кольцо» в Перми запланирована разработка идеи по обустройству эко-парка в долине реки Мулянка. С 20 августа по 3 сентября на платформе для обратной связи портала «Госуслуги» состоялся опрос среди жителей Перми относительно благоустройства эко-парка в долине Мулянки. Горожане отбирали варианты обустройства, включая материалы для пешеходных зон, ключевые функциональные участки, элементы малой архитектуры, посадки зелени для будущего парка, а также выразили свои идеи по улучшению территории. В опросе поучаствовали свыше тысячи пермяков. Власти подвели его итоги.

Так, среди предложенных покрытий для пешеходных зон опрошенные предпочли гравий на композитной основе (29%), деревянные настилы (29%) и каменную крошку (26%). Подавляющее большинство отметило важность создания дорожек для прогулок вдоль реки (97%), зон отдыха у воды (94%), смотровой площадки (94%), мостиков (94%), тихой рекреационной зоны (89%), активной площадки (87%), интерактивной детской зоны (84%), спусков к реке (80%), места для выгула собак (65%) и велопарковок (67%).

Жители подчеркнули необходимость чёткого разделения активных и спокойных зон. Из малых архитектурных форм они высоко оценили качели (89%), перголы и навесы от дождя (80%), беседки (74%), тематические арт-объекты (70%). Пермяки сочли ключевым наличие информационных стендов и указателей о маршрутах, событиях и природных объектах (97%). Кроме того, 97% поддержали мобильные туалеты, 82% — зону для сортировки отходов.

По озеленению большинство выбрало многолетние травы и цветы, зоны с кустарниками и деревьями, цветущими в разные периоды. Жители также указали на важность доступности для людей с ограниченными возможностями, разделения пешеходных и велодорожек, достатка урн и качественного освещения.

Данные опроса лягут в основу концепции благоустройства эко-парка в долине Мулянки.

